В пекарне за 3 дня израсходавали 48 мешков муки.На сколько дней хватит муки из 82 мешков,если каждый день будет расходаваться такое же количество муки,как в первые 3 дня.

Математика

В пекарне за 3 дня израсходавали 48 мешков муки.На сколько дней хватит муки из 82 мешков,если каждый день будет расходаваться такое же количество муки,как в первые 3 дня.

Автор: Гость