В пекарне за 3 дня израсходавали 48 мешков муки.На сколько дней хватит муки из 82 мешков,если каждый день будет расходаваться такое же количество муки,как в первые 3 дня.
Математика
В пекарне за 3 дня израсходавали 48 мешков муки.На сколько дней хватит муки из 82 мешков,если каждый день будет расходаваться такое же количество муки,как в первые 3 дня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48:3= по 16 мешков муки-разходовали в день. 2)82:16=на 5 дней хватит(2 кг-останется).
Гость:
48:3=16м-муки расходовали в 1 день 82:16=5д(ост.2)-хватит на 5 дней и останется 2 кг
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