ученик задумал чесло,увеличил его в три раза и уменьшил результат в пять раз
Математика
ученик задумал чесло,увеличил его в три раза и уменьшил результат в пять раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150умножить на3 разделить на пять =90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В пекарне за 3 дня израсходавали 48 мешков муки.На сколько дней хватит муки из 82 мешков,если каждый день будет расходаваться такое же количество м...
Обществознание
Математика
а)Занятия математического кружка посещают 10 первоклассников, а второклассников-на 12 человек больше.Сколько второклассников посещают кружок? б)И...
Русский язык