ученик задумал чесло,увеличил его в три раза и уменьшил результат в пять раз

Математика
ученик задумал чесло,увеличил его в три раза и уменьшил результат в пять раз
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150умножить на3 разделить на пять =90
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