1)Какие виды обстоятельст вы знаете? 2)Какими частями речи могут быть выражены обстоятельства?

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1)Какие виды обстоятельст вы знаете? 2)Какими частями речи могут быть выражены обстоятельства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) обстоятельства            накакие вопросы отвечают времени:                      когда? как долго? с каких пор? до каких пор7 образа действия:          как? каким образом? меры и степени:            в какой степени? насколько? места:                          где? куда? откуда? причины:                      почему? на каком основании? цели:                            зачем? с какой целью? условия:                       при каком условии? уступки:                       вопреки чему? 2) обстоятельства выражаются наречиями, деепричастиями, деепричастными оборотами, инфинитивом, существительными в косвенных падежах с предлогами и без них, некоторыми фразиолагизмами.
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