1)Какие виды обстоятельст вы знаете? 2)Какими частями речи могут быть выражены обстоятельства?
Русский язык
1)Какие виды обстоятельст вы знаете? 2)Какими частями речи могут быть выражены обстоятельства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) обстоятельства накакие вопросы отвечают времени: когда? как долго? с каких пор? до каких пор7 образа действия: как? каким образом? меры и степени: в какой степени? насколько? места: где? куда? откуда? причины: почему? на каком основании? цели: зачем? с какой целью? условия: при каком условии? уступки: вопреки чему? 2) обстоятельства выражаются наречиями, деепричастиями, деепричастными оборотами, инфинитивом, существительными в косвенных падежах с предлогами и без них, некоторыми фразиолагизмами.
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