Каково значения голосеменных растений?

Биология
Каково значения голосеменных растений?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значение голосеменных растений   Использование древесины в строительстве и как поделочный материал. Получение бумаги (древесина ели). Сырье для промышленности (получение спирта, пластмасс, лаков). Производство искусственных тканей (искусственный шелк из древесины сосны). Получение витаминов (витамин С, каротин). Получение пищевого масла из семян кедровой сосны и использование ее семян в пищу. Изготовление мебели, музыкальных инструментов. Получение смолы и ее производных: скипидара, канифоли. Использование для закрепления почв и прекращения эрозии (сосна). Озеленение дворов и улиц. Декоративное значение.
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