(РОБОТА С ДЕФОРМИРОВАНЫМ ТЕКСТОМ,СОСТАВИТЬ И ЗАПИСАТЬ)".КАК ЗИМУЮТ РЫБЫ". РЫМУХЕ СЕННИЕО КАЛОБА РЫКОПАВЮТ ОЕНБ.В РЕКЕ ЩЕЛЕПСЯТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.оН ЗУИВН,У АНД,ЛЕПЕТЕ.ЗДЕСЬ И ЗИМУЮТ РЫБЫ СОБРАВШИСЬ В ШИЛОБЬЕ СТАИ.

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(РОБОТА С ДЕФОРМИРОВАНЫМ ТЕКСТОМ,СОСТАВИТЬ И ЗАПИСАТЬ)".КАК ЗИМУЮТ РЫБЫ". РЫМУХЕ СЕННИЕО КАЛОБА РЫКОПАВЮТ ОЕНБ.В РЕКЕ ЩЕЛЕПСЯТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.оН ЗУИВН,У АНД,ЛЕПЕТЕ.ЗДЕСЬ И ЗИМУЮТ РЫБЫ СОБРАВШИСЬ В ШИЛОБЬЕ СТАИ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как зимуют рыбы. Хмурые осенние облака покрывают  небо. В реке плещется холодная вода. Но в низу, у дна,теплее.Здесь и зимуют рыбы собравшись в большие стаи.    
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