Расположи в порядке возрастания: 1/2м, 3/4м, 4/5м, 3/25м, 9/10м.

Гость: Гость:

1/2 м=100:2=50 см 3/4 м =100:4*3=75 см 4/5м=100:5*4=80 см 3/25м =100:25*3=12 см 9/10м =100:10*9=90 см Дальше уже просто: 3/25м, 1/2м, 3/4м, 4/5м, 9/10м