К раствору, содержащему избыток хлорида железа(3), прилили раствор, содержащий 240г гидроксида натрия. Определите массу и количество образовавшего гидроксида желаза(3)

Гость: Гость:

1)Напишем уравнение реакции: 240 г хг FeCl3+3NaOH====>NaCl+Fe(OH)3 M=40г/моль 107г/моль m=120г 107 г Составляем пропорцию: 240/120=x/107 Выводим : x=240*107/120=214 г Это масса гидроксида железа. 2)Узнаем кол-во Fe(OH)3 Формула:v=m/M M(Fe(OH)3)=107г/моль m(Fe(OH)3)=214 г Подставляем: v=m/M=214/107= 2моль. Ответ:m(Fe(OH)3)=214 г,v(Fe(OH)3)=2моль