Какими частями речи может  быть выражено дополнение?  

Гость: Гость:

Дополнение может быть выражено: а) именем существительным: Врач несѐт ответственность за жизнь (за что?) больного; б) местоимением: Мне (кому?) очень нравится читать; в) именем числительным: Оставшееся количество вещества разделим на три; г) наречием: Задание надо было выполнить на сегодня; д) неопределѐнной формой глагола: Я прошу тебя сообщить о твоем здоровье; е) субстантивированным прилагательным: Неожиданно заговорили о былом.