Какими частями речи может быть выражено дополнение?
Русский язык
Какими частями речи может быть выражено дополнение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дополнение может быть выражено: а) именем существительным: Врач несѐт ответственность за жизнь (за что?) больного; б) местоимением: Мне (кому?) очень нравится читать; в) именем числительным: Оставшееся количество вещества разделим на три; г) наречием: Задание надо было выполнить на сегодня; д) неопределѐнной формой глагола: Я прошу тебя сообщить о твоем здоровье; е) субстантивированным прилагательным: Неожиданно заговорили о былом.
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