1.Вычислите массу серной кислоты, которая потребуется. чтобы нейтрализовать раствор, содержащий 10г гидроксида натрия...
Химия
1.Вычислите массу серной кислоты, которая потребуется. чтобы нейтрализовать раствор, содержащий 10г гидроксида натрия...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишем уравнение реакции: x г 10 г H2SO4+2NaOH===>Na2SO4 + 2H2O M=98г/моль 142г/моль m= 98г 142 г Составляем пропорцию : x/98=10/142 Выводим x=98*10/142= 6,9 г(примерно) Ответ:6,9 г(примерно)
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