1.Вычислите массу серной кислоты, которая потребуется. чтобы нейтрализовать раствор, содержащий 10г гидроксида натрия...

Химия
1.Вычислите массу серной кислоты, которая потребуется. чтобы нейтрализовать раствор, содержащий 10г гидроксида натрия...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишем уравнение реакции: x г                          10 г  H2SO4+2NaOH===>Na2SO4 + 2H2O  M=98г/моль          142г/моль m= 98г                   142 г Составляем пропорцию : x/98=10/142  Выводим x=98*10/142= 6,9 г(примерно) Ответ:6,9 г(примерно) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Записать уравнения химических реакций согласно схеме и назвать вещества                      /H            /OH C2H5JO--CH3-C=O--CH3-C=O--CH3-COO C2...
Ответить
Русский язык
(РОБОТА С ДЕФОРМИРОВАНЫМ ТЕКСТОМ,СОСТАВИТЬ И ЗАПИСАТЬ)".КАК ЗИМУЮТ РЫБЫ". РЫМУХЕ СЕННИЕО КАЛОБА РЫКОПАВЮТ ОЕНБ.В РЕКЕ ЩЕЛЕПСЯТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.оН ЗУИ...
Ответить
Русский язык
Какими частями речи может  быть выражено дополнение?  
Ответить
Химия
К раствору, содержащему избыток хлорида железа(3), прилили раствор, содержащий 240г гидроксида натрия. Определите массу и количество образовавшего ...
Ответить
Математика
Расположи в порядке возрастания: 1/2м, 3/4м, 4/5м, 3/25м, 9/10м.
Ответить