Составьте уравнение следующих превращений: N2 -- больше NH3-- больше NO-- больше NO2-- больше HNO3-- больше AgNO3
Химия
Составьте уравнение следующих превращений: N2 -- больше NH3-- больше NO-- больше NO2-- больше HNO3-- больше AgNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)N2+3H2===>2NH3 2)4NH3+5O2====>4NO+6H2O 3)2NO+O2===>2NO2 4)4NO2+2H2O+O2===>4HNO3 5) 2HNO3(конц.)+Ag====>AgNO3 + NO2(стрелка вверх)+H2O
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