Составьте уравнение следующих превращений: N2 -- больше NH3-- больше NO-- больше NO2-- больше HNO3-- больше AgNO3

Химия
Составьте уравнение следующих превращений: N2 -- больше NH3-- больше NO-- больше NO2-- больше HNO3-- больше AgNO3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)N2+3H2===>2NH3 2)4NH3+5O2====>4NO+6H2O  3)2NO+O2===>2NO2 4)4NO2+2H2O+O2===>4HNO3  5) 2HNO3(конц.)+Ag====>AgNO3 + NO2(стрелка вверх)+H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1.Вычислите массу серной кислоты, которая потребуется. чтобы нейтрализовать раствор, содержащий 10г гидроксида натрия...
Ответить
Химия
Записать уравнения химических реакций согласно схеме и назвать вещества                      /H            /OH C2H5JO--CH3-C=O--CH3-C=O--CH3-COO C2...
Ответить
Русский язык
(РОБОТА С ДЕФОРМИРОВАНЫМ ТЕКСТОМ,СОСТАВИТЬ И ЗАПИСАТЬ)".КАК ЗИМУЮТ РЫБЫ". РЫМУХЕ СЕННИЕО КАЛОБА РЫКОПАВЮТ ОЕНБ.В РЕКЕ ЩЕЛЕПСЯТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.оН ЗУИ...
Ответить
Русский язык
Какими частями речи может  быть выражено дополнение?  
Ответить
Химия
К раствору, содержащему избыток хлорида железа(3), прилили раствор, содержащий 240г гидроксида натрия. Определите массу и количество образовавшего ...
Ответить