Помогите решить!!!! Число плюшек с маком,съеденных Карлсоном за чаем у Фрекен Бок ,составляет 60% от съеденного им числа плюшек с повидлом.Сколько плюшек съел Карлсон,если плюшек с повидлом им было съедено на 4 раза больше,чем ...

Математика

Помогите решить!!!! Число плюшек с маком,съеденных Карлсоном за чаем у Фрекен Бок ,составляет 60% от съеденного им числа плюшек с повидлом.Сколько плюшек съел Карлсон,если плюшек с повидлом им было съедено на 4 раза больше,чем с маком?

Автор: Гость