Помогите решить!!!! Число плюшек с маком,съеденных Карлсоном за чаем у Фрекен Бок ,составляет 60% от съеденного им числа плюшек с повидлом.Сколько плюшек съел Карлсон,если плюшек с повидлом им было съедено на 4 раза больше,чем ...
Математика
Помогите решить!!!! Число плюшек с маком,съеденных Карлсоном за чаем у Фрекен Бок ,составляет 60% от съеденного им числа плюшек с повидлом.Сколько плюшек съел Карлсон,если плюшек с повидлом им было съедено на 4 раза больше,чем с маком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х число плюшек с повидлом, тогда с маком 0,6х По условию составим уравнение: х-0, 6х=4 0,4х=4 х=10 плюшек с повидлом, тода с маком 10*0,6=6 Всего 16 плюшек.
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