№1 В сосуде вместимостью 5л находиться водород массой 1кг под давлением 2*10^5 Па. Чему равна средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы?

Физика

№1 В сосуде вместимостью 5л находиться водород массой 1кг под давлением 2*10^5 Па. Чему равна средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы?

Автор: Гость