№1 В сосуде вместимостью 5л находиться водород массой 1кг под давлением 2*10^5 Па. Чему равна средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы?
Физика
№1 В сосуде вместимостью 5л находиться водород массой 1кг под давлением 2*10^5 Па. Чему равна средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 л= 5* 10^-3 метров кубических; p=2/3 *n* E; E=3p/2n= 3p/ (2Na*m / MV) Na - число Авогадро E=3*2*10^5 / (2*6,02*10^23*1 / 2*10^-3 * 5* 10^-3 далее выполнять расчет!
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