из населенных пунктов М и N , удаленных друг от друга на 50км, выехали одновременно два мотоциклиста и встретились через 30мин. Найдите скорость каждого мотоциклиста, если известно, что один из них прибыл в пункт М на 25мин ран...
Алгебра
из населенных пунктов М и N , удаленных друг от друга на 50км, выехали одновременно два мотоциклиста и встретились через 30мин. Найдите скорость каждого мотоциклиста, если известно, что один из них прибыл в пункт М на 25мин раньше , чем другой в пункт N.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возмем время первого на путь MN t1=30+t время второго t2=30+t+20=55+t скорость первого [latex]V_1=\frac{50}{30+t}[/latex] второго [latex]V_2=\frac{50}{55+t}[/latex] вместе они преодолели путь 50 км за 30 мин [latex]V_1+V_2=50/30[/latex] подставляем [latex]50/30=50\frac{55+t+30+t}{(30+t)(55+t)}[/latex] сокращаем и получаем [latex]t^2+25t-900=0[/latex] находим t>0 t=20мин подставляем V1=50/(30+20)=50/50=1км/мин=60км/ч V2=50/(55+20)=55/75=0,(6)км/мин=40км/ч
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