из населенных пунктов М и N , удаленных друг от друга на 50км, выехали одновременно два мотоциклиста и встретились через 30мин. Найдите скорость каждого мотоциклиста, если известно, что один из них прибыл в пункт М на 25мин ран...

Алгебра

из населенных пунктов М и N , удаленных друг от друга на 50км, выехали одновременно два мотоциклиста и встретились через 30мин. Найдите скорость каждого мотоциклиста, если известно, что один из них прибыл в пункт М на 25мин раньше , чем другой в пункт N.

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