птицефабрика должна отправить в магазин 6000 яиц .Она уже отправила 10 ящиков ,по360 яиц в каждом,и 4 ящика, по 240 яиц в каждом. Сколько яиц осталось отправить ?

Математика

птицефабрика должна отправить в магазин 6000 яиц .Она уже отправила 10 ящиков ,по360 яиц в каждом,и 4 ящика, по 240 яиц в каждом. Сколько яиц осталось отправить ?

Автор: Гость