птицефабрика должна отправить в магазин 6000 яиц .Она уже отправила 10 ящиков ,по360 яиц в каждом,и 4 ящика, по 240 яиц в каждом. Сколько яиц осталось отправить ?

Математика
птицефабрика должна отправить в магазин 6000 яиц .Она уже отправила 10 ящиков ,по360 яиц в каждом,и 4 ящика, по 240 яиц в каждом. Сколько яиц осталось отправить ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10х360=3600 яиц 4х240=960 яиц 6000-(3600+960)=1440 яиц осталось отправить
Гость:
1)10*360=3600 яиц-отправила в 10 ящиках. 2)4*240=960 яиц-отправила в 4 ящиках. 3)3600+960=4560 яиц-отправила всего. 4)6000-4560=1440 яиц-осталось отправить.
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