Длина прямоугольника ABCD равнв 17 см, а ширина на 5 см меньше. Найди периметр этого триугольника

Математика

Длина прямоугольника ABCD равнв 17 см, а ширина на 5 см меньше. Найди периметр этого триугольника

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