Длина прямоугольника ABCD равнв 17 см, а ширина на 5 см меньше. Найди периметр этого триугольника
Математика
Длина прямоугольника ABCD равнв 17 см, а ширина на 5 см меньше. Найди периметр этого триугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17-5=12(см)-ширина. 2)(17+12)*2=58(см)-периметр.
Гость:
17-5=12 см -ширина Р=(17+12)х2=58 см Ответ : периметр равен 58 см Наверное периметр прямоугольника?
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