плащ это какое число-мн.ч или Ед.ч,или только ед.ч или только мн.ч?
Русский язык
плащ это какое число-мн.ч или Ед.ч,или только ед.ч или только мн.ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слово плащ стоит в единственном числе.
Гость:
Плащ-это единственное число.
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