Нитяной маятник колеблется с частотой 2 гц.определите период колебаний и число колебаний в минуту

Физика
Нитяной маятник колеблется с частотой 2 гц.определите период колебаний и число колебаний в минуту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n-число колебаний Т-период Т=1/частоту Т=0,5 секунд. n=t/T n=60/0.5 n=120 колебаний Ответ: 0,5 секунд; 120 колебаний.
Гость:
дано: V=2гц t=1мин=60сек  найдём период T=1/V=1/2=0,5c теперь число колебаний n= V*t=2*60=120 ответ:0,5 ; 120 задачка очень простая 
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