Вычислите объем (н.у.), который займут 66г оксида серы 4.
Химия
Вычислите объем (н.у.), который займут 66г оксида серы 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(SO2)=16*2+32=64г/моль n(SO2)=m/M=66/64=1.03125 моль 1 моль-22.4л 1.03125 моль - х л х=23,1 л
Гость:
Есть формула v=m/M И это же v(ню)=V/Vm m(SO2)=66г M(SO2)=64г/моль Vm(постоянная)=22,4 л/моль Составляем пропорцию(т.к. левые части равны,значит правые будут равны между собой) m/M=V/Vm Следовательно: V=m*Vm/M Подставляем: V=66*22,4/64= 23,1 л. Ответ:23,1 л.
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