Вычислите объем (н.у.), который займут 66г оксида серы 4.

Химия
Вычислите объем (н.у.), который займут 66г оксида серы 4.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(SO2)=16*2+32=64г/моль  n(SO2)=m/M=66/64=1.03125 моль  1 моль-22.4л  1.03125 моль - х л  х=23,1 л
Гость:
Есть формула v=m/M И это же v(ню)=V/Vm m(SO2)=66г M(SO2)=64г/моль Vm(постоянная)=22,4 л/моль  Составляем пропорцию(т.к. левые части равны,значит правые будут равны между собой) m/M=V/Vm   Следовательно: V=m*Vm/M  Подставляем: V=66*22,4/64= 23,1 л. Ответ:23,1 л. 
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