Вычислите объем (н.у.), который займут 66г оксида серы 4.

Гость: Гость:

Есть формула v=m/M И это же v(ню)=V/Vm m(SO2)=66г M(SO2)=64г/моль Vm(постоянная)=22,4 л/моль Составляем пропорцию(т.к. левые части равны,значит правые будут равны между собой) m/M=V/Vm Следовательно: V=m*Vm/M Подставляем: V=66*22,4/64= 23,1 л. Ответ:23,1 л.