Ящик с деталями весит 99кг, а 8 таких же пустых ящиков весят 24 кг. Во сколько раз пустой ящик легче ящика с деталями?

Математика

Ящик с деталями весит 99кг, а 8 таких же пустых ящиков весят 24 кг. Во сколько раз пустой ящик легче ящика с деталями?

Автор: Гость