Ящик с деталями весит 99кг, а 8 таких же пустых ящиков весят 24 кг. Во сколько раз пустой ящик легче ящика с деталями?

Математика
Ящик с деталями весит 99кг, а 8 таких же пустых ящиков весят 24 кг. Во сколько раз пустой ящик легче ящика с деталями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:8=3кг-масса одного пустого ящика. 2)99:3=в 33 раза-масса пустого ящика легче ящика с деталями.
Гость:
24:8=3 кг- 1 пустой ящик 99:3=33, в 33 раза легче
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