подумай почему ручка который мы пишем так называется
Русский язык
подумай почему ручка который мы пишем так называется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное потому что,все движения пишущей ручкой мы выполняем рукой. А сама ручка образно говоря,является как бы продолжением нашей руки.
Гость:
потому что все движения пишущей ручкой выполняется рукой
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