Правильный треугольник вписан в окружность, радиус которой равен 2корня из 3. Вычислите периметр этого треугольника.
Геометрия
Правильный треугольник вписан в окружность, радиус которой равен 2корня из 3. Вычислите периметр этого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=a/√3 a=R*√3 =2√3*√3=6 p=3a p=3*6=18
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