Правильный треугольник вписан в окружность, радиус которой равен 2корня из 3. Вычислите периметр этого треугольника.

Геометрия

Правильный треугольник вписан в окружность, радиус которой равен 2корня из 3. Вычислите периметр этого треугольника.

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