как будет по английски краска для мрарорирования?!☻☺, отблагодарю за ответ!!!

Английский язык
как будет по английски краска для мрарорирования?!☻☺, отблагодарю за ответ!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Paint marmorirovaniya вот это точно првильно
Гость:
Да согласна Paint mramorirovaniya
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ящик с деталями весит 99кг, а 8 таких же пустых ящиков весят 24 кг. Во сколько раз пустой ящик легче ящика с деталями?
Ответить
Русский язык
подумай почему ручка который мы пишем так называется
Ответить
Математика
чтобы узнать расстояние от дома до реки,костя выйдя из дома начал считать шаги и у реки он насчитал 1386 шагов а на обратном пути 1400 шагов.узнай ...
Ответить
Химия
Вычислите объем (н.у.), который займут 66г оксида серы 4.
Ответить
Физика
определите давление меда на дно банки на глубине 5см
Ответить