ломаная имеет 9 звеньев.длина каждого звена 4 см.чему равна длина всей ломаной?НАЧЕРТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭТУ ЛОМАНУЮ.СПАСИБО
Математика
ломаная имеет 9 звеньев.длина каждого звена 4 см.чему равна длина всей ломаной?НАЧЕРТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭТУ ЛОМАНУЮ.СПАСИБО
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