cos6x-cos3x=0 надо указать корни функции
Алгебра
cos6x-cos3x=0 надо указать корни функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos6x-cos3x=0; -2sin (6x+3x)/2 * sin (6x-3x)/2 = 0; (по формулам разности!) sin 4,5x * sin 1,5x = 0; sin 4,5x=0 или sin 1,5x = 0; 1) 4,5x=Пn; 2) 1,5x=Пn; x= 2Пn/9 x=2Пn/3
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