cos6x-cos3x=0 надо указать корни функции

Алгебра
cos6x-cos3x=0 надо указать корни функции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos6x-cos3x=0; -2sin (6x+3x)/2 * sin (6x-3x)/2 = 0; (по формулам разности!) sin 4,5x * sin 1,5x = 0; sin 4,5x=0 или sin 1,5x = 0; 1) 4,5x=Пn;    2) 1,5x=Пn; x= 2Пn/9            x=2Пn/3    
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