находились-разберите по составу

Русский язык
находились-разберите по составу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на -  приставка ход-  корень ил - суфикс и -окончание  сь - постфикс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ломаная имеет 9 звеньев.длина каждого звена 4 см.чему равна длина всей ломаной?НАЧЕРТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭТУ ЛОМАНУЮ.СПАСИБО
Ответить
Математика
дракон в пещере охраняет 4 пары сапог скороходов,размер одинаковый цвета красный,синий,оранжевый,чёрный, какое кол-во сапог нужно вынести за один р...
Ответить
Геометрия
Правильный треугольник вписан в окружность, радиус которой равен 2корня из 3. Вычислите периметр этого треугольника.
Ответить
Английский язык
как будет по английски краска для мрарорирования?!☻☺, отблагодарю за ответ!!!
Ответить
Математика
Ящик с деталями весит 99кг, а 8 таких же пустых ящиков весят 24 кг. Во сколько раз пустой ящик легче ящика с деталями?
Ответить