Гусь лапу поджимает - к стужи. (определить окончание в последнем слове падеж и склонение)
Русский язык
Гусь лапу поджимает - к стужи. (определить окончание в последнем слове падеж и склонение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стужа (ж.р., 1-е скл.) предлог (к) есть только в дательном падеже пождимает (к чему?) к стуж(е)
Гость:
1 склонение родительный падеж
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