в 4 литровой банке воды 3 столовой ложки соли а в 3 литровой банке воды 2 столовой ложки соли. какой рассол соленей.
Математика
в 4 литровой банке воды 3 столовой ложки соли а в 3 литровой банке воды 2 столовой ложки соли. какой рассол соленей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В четырехлитровой банке 3/4 = 0,75 ложки соли на 1 литр. В трехлитровой - 2/3 = 0,67 ложки соли на 1 литр. Получается, в первой банке вода более соленая.
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