Подумайте, чем является семья для людей разных возрастов: ребёнок, молодой человек, человек средних лет, пожилой человек
География
Подумайте, чем является семья для людей разных возрастов: ребёнок, молодой человек, человек средних лет, пожилой человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для ребенка прежде всего это любовь семьи.для молодого человека самый важный этап в его жизни.человека средних лет семья,как маленькое общество,в котром все зависят от своих близких и тепло семьи.для пожилого человека это ,то время когда он посветил всю свою жизнь в семью ,и что этот человек прожил всю свою жизнь в семье!
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