Подумайте, чем является семья для людей разных возрастов: ребёнок, молодой человек, человек средних лет, пожилой человек

Гость: Гость:

Для ребенка прежде всего это любовь семьи.для молодого человека самый важный этап в его жизни.человека средних лет семья,как маленькое общество,в котром все зависят от своих близких и тепло семьи.для пожилого человека это ,то время когда он посветил всю свою жизнь в семью ,и что этот человек прожил всю свою жизнь в семье!