Составьте уравнения реакций между следующими оксидами:Na2O,SO3,P2O5,CaO
Химия
Составьте уравнения реакций между следующими оксидами:Na2O,SO3,P2O5,CaO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Na2O + SO3 ====>Na2SO4 2)3Na2O+P2O5====>2Na3PO4 3)Na2O+CaO===> реакция не идёт,т.к. оба оксиды металлов 4)3CaO + P2O5 ===> Ca3(PO4)2 4)CaO + SO3===> CaSO4 5)SO3 + P2O5====> реакция не идёт,т.к. оба кислотных остатка.
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