Составьте уравнения реакций между следующими оксидами:Na2O,SO3,P2O5,CaO

Гость: Гость:

1)Na2O + SO3 ====>Na2SO4 2)3Na2O+P2O5====>2Na3PO4 3)Na2O+CaO===> реакция не идёт,т.к. оба оксиды металлов 4)3CaO + P2O5 ===> Ca3(PO4)2 4)CaO + SO3===> CaSO4 5)SO3 + P2O5====> реакция не идёт,т.к. оба кислотных остатка.