Составьте уравнения реакций между следующими оксидами:Na2O,SO3,P2O5,CaO

Химия
Составьте уравнения реакций между следующими оксидами:Na2O,SO3,P2O5,CaO
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Na2O + SO3 ====>Na2SO4 2)3Na2O+P2O5====>2Na3PO4  3)Na2O+CaO===>  реакция не идёт,т.к. оба оксиды металлов 4)3CaO + P2O5 ===> Ca3(PO4)2  4)CaO + SO3===> CaSO4 5)SO3 + P2O5====> реакция не идёт,т.к. оба кислотных остатка. 
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