засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 кг в каждой,а помидоры в банках по 2 кг в каждой.число банок с огурцами и помидорами одинаковo.сколько кг помидоров засолили?писать надо в таблице!

Математика

засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 кг в каждой,а помидоры в банках по 2 кг в каждой.число банок с огурцами и помидорами одинаковo.сколько кг помидоров засолили?писать надо в таблице!

Автор: Гость