засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 кг в каждой,а помидоры в банках по 2 кг в каждой.число банок с огурцами и помидорами одинаковo.сколько кг помидоров засолили?писать надо в таблице!
Математика
засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 кг в каждой,а помидоры в банках по 2 кг в каждой.число банок с огурцами и помидорами одинаковo.сколько кг помидоров засолили?писать надо в таблице!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в таблицу сама напиши потом,ладно? 15/3=5(банок)огурцы 5*2=10(кг)помидоры
Гость:
помидоров засолили 10 кг.
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