Упростить многочлен 3m-6n+mn-2n*n
Алгебра
Упростить многочлен 3m-6n+mn-2n*n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3m-6n+mn-2n*n= =m(3+n)-2n(3+n)= =(3+n)(m-2n)
Гость:
3m-6n+mn-2n*n=m(3+n)-2n(3+n)=(3+n)(m-2n
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
География
Подумайте, чем является семья для людей разных возрастов: ребёнок, молодой человек, человек средних лет, пожилой человек
Химия
вычислите массу металлического серебра,полученного при окислении 600г 40%-го раствора формалина избытком аммиачного раствора оксида серебра.