Упростить многочлен 3m-6n+mn-2n*n

Алгебра
Упростить многочлен 3m-6n+mn-2n*n
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3m-6n+mn-2n*n= =m(3+n)-2n(3+n)= =(3+n)(m-2n)
Гость:
3m-6n+mn-2n*n=m(3+n)-2n(3+n)=(3+n)(m-2n
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