Для сульфата бария запишите через стрелки формулы соответствующих ему гидроксида металла, оксида металла, металла.
Химия
Для сульфата бария запишите через стрелки формулы соответствующих ему гидроксида металла, оксида металла, металла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BaSO4===>Ba(OH)2====>BaO===>Ba. P.S.Я надеюсь я правильно поняла задание.
Гость:
BaSO4 Ba(OH)2 ( гидроксид бария ) BaO ( оксид бария ) Ba ( металл, барий )
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