Для сульфата бария запишите через стрелки формулы соответствующих ему гидроксида металла, оксида металла, металла.

Химия
Для сульфата бария запишите через стрелки формулы соответствующих ему гидроксида металла, оксида металла, металла.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BaSO4===>Ba(OH)2====>BaO===>Ba. P.S.Я надеюсь я правильно поняла задание. 
Гость:
BaSO4 Ba(OH)2 ( гидроксид бария ) BaO ( оксид бария ) Ba ( металл, барий )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Чему равен КПД идеального теплового двигателя, если температура нагревателя 4550 С, а температура холодильника 273 0 С?
Ответить
Математика
засолили 15 кг огурцов в банках,по 3 кг в каждой,а помидоры в банках по 2 кг в каждой.число банок с огурцами и помидорами одинаковo.сколько кг поми...
Ответить
Математика
ЛОМАНАЯ ИМЕЕТ 4 ЗВЕНА.ДЛИНА КАЖДОГО ЗВЕНА РАВНА 9 СМ.чЕМУ РАВНА ДЛИНА ВСЕЙ ЛОМАННОЙ?НАЧЕРТИТЬ ТАКУЮ ЛОМАНУЮ
Ответить
Алгебра
Упростить многочлен 3m-6n+mn-2n*n
Ответить
История
названия каких фруктов образованы от названия местности:персик, апельсин, алыча, яблоко, абрикос
Ответить