как изменится длина окружности,если её радиус увеличить в 2 раза?

Геометрия
как изменится длина окружности,если её радиус увеличить в 2 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности и радиус связаны следующим выражением: l = 2*пи*r радиус увеличивается в 2 раза, становится 2*r подставляем в уравнение: l = 2*пи*2*r l = 4*пи*r Длина окружности увеличится в 4 раза, если радиус ее увеличить вдвое.
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