какой объем воздуха необходим для сжигания (при н.у.) 20 кг угля?

Химия
какой объем воздуха необходим для сжигания (при н.у.) 20 кг угля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Напишем уравнение реакции:  20000г          хл C     +           O2====>CO2(стрелка вверх)  M=12г/моль  Vm=22,4л/моль m= 12г          V=22,4л Составляем пропорцию: 20 000/12=x/22,4 Выводим: x=20 000*22,4/12= 37 333 л(примерно) 2)Мы знаем что массовая доля кислорода в воздухе 21 %.То что мы получили и есть наш 21 %.Осталось узнать сколько 100%.Составляем пропорцию. 37 333л-21% х л       -100% Выводим: х=37 333*100/21= 177 778 л(примерно) Ответ:177 777 л. 
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