какой объем воздуха необходим для сжигания (при н.у.) 20 кг угля?

Гость: Гость:

1)Напишем уравнение реакции: 20000г хл C + O2====>CO2(стрелка вверх) M=12г/моль Vm=22,4л/моль m= 12г V=22,4л Составляем пропорцию: 20 000/12=x/22,4 Выводим: x=20 000*22,4/12= 37 333 л(примерно) 2)Мы знаем что массовая доля кислорода в воздухе 21 %.То что мы получили и есть наш 21 %.Осталось узнать сколько 100%.Составляем пропорцию. 37 333л-21% х л -100% Выводим: х=37 333*100/21= 177 778 л(примерно) Ответ:177 777 л.