. Визначте об'єм повітря у л. (н.у.), потрібного для повного згоряння сірки масою 480 г.
Химия
. Визначте об'єм повітря у л. (н.у.), потрібного для повного згоряння сірки масою 480 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+O2=SO2 1 1 n(S)=480:32=15моль;n(O2)=15моль;V(O2)=15*22,4=336л; объем воздуха=336:0,21=1600л
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