сумма двух чисел равна 21 ,удвоенное число на 3 больше, чем второе. Найдите первое число . решите задачу уравнением 

Пусть первое число будет х. Тогда второе равно 2х-3. х + 2х-3 = 21 3х = 21+3 3х=24 х = 8 - это одно число. 8*2 - 3 = 13 - это второе число. 8 + 13 = 21 - первое условие задачи выполняется, значит задача решена верно.

Гость: Гость:

Предположим, что х - это первое число, тогда 2х - это удвоенное первое число, также из условия задачи известно, что удвоенное первое число на 3 больше, чем второе, а именно (2х-3) согласно этим данным составим и решим уравнение: х+2х-3=21 3х-3=21 3х=21+3 3х=24 х=24:3 х=8 - I число. 2x-3=2·8-3=16-3=13 - II число. Ответ: 8 и 13 искомые числа. Проверка: 8+13=21 (сумма 2-ух чисел)