продолжительность жизни белки 6 лет,что составляет три пятых продолжительности жизни зайца.Сколько лет живёт заяц

Математика
продолжительность жизни белки 6 лет,что составляет три пятых продолжительности жизни зайца.Сколько лет живёт заяц
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:3=2*5=10(лет)-живёт заяц
Гость:
6:3=2(года)- 1/5 продолжительности жизни. 2*5=10(лет)-живёт заяц.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пассажир преодолел 170 км. При этом на автобусе он ехал 1 ч, а на поезде 2ч. Найдите скорость автобуса, если каждые 10 км он преодолевал на 2 мин м...
Ответить
Химия
. Визначте об'єм повітря у л. (н.у.), потрібного для повного згоряння сірки масою 480 г.
Ответить
Математика
Задача:два поезда должны пройти с одинаковой скоростью - один 800 км,а второй 320 км,причем порвый должен быть в пути на 12 ч больше второго.скольк...
Ответить
Химия
какой объем воздуха необходим для сжигания (при н.у.) 20 кг угля?
Ответить
Математика
Костя в первый час прошёл четыре и две пятых км., а во второй час- на три пятых км. больше, чем в первый час.За эти два часа он прошёл на пять и че...
Ответить