продолжительность жизни белки 6 лет,что составляет три пятых продолжительности жизни зайца.Сколько лет живёт заяц
Математика
продолжительность жизни белки 6 лет,что составляет три пятых продолжительности жизни зайца.Сколько лет живёт заяц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:3=2*5=10(лет)-живёт заяц
Гость:
6:3=2(года)- 1/5 продолжительности жизни. 2*5=10(лет)-живёт заяц.
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