в магазин привезли овщи. Когда продали 2/7 всех овощей , то их осталось на 150 кг больше, чем продали . Сколько килограм овощей привезли в магазин

Математика
в магазин привезли овщи. Когда продали 2/7 всех овощей , то их осталось на 150 кг больше, чем продали . Сколько килограм овощей привезли в магазин
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сколько овощей осталось? 7/7-2/7=5/7(части) 2. Сколько килограмм овощей привезли в магазин (по известной части находим целое число) 150:5*7=210 (кг) Ответ: 210 килограммов овощей привезли в магазин.  
Гость:
1) 1-2/7=5/7(о)-осталось 2)150:5*7=210 Ответ:210кг 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
сумма двух чисел равна 21 ,удвоенное число на 3 больше, чем второе. Найдите первое число . решите задачу уравнением 
Ответить
Математика
продолжительность жизни белки 6 лет,что составляет три пятых продолжительности жизни зайца.Сколько лет живёт заяц
Ответить
Алгебра
Пассажир преодолел 170 км. При этом на автобусе он ехал 1 ч, а на поезде 2ч. Найдите скорость автобуса, если каждые 10 км он преодолевал на 2 мин м...
Ответить
Химия
. Визначте об'єм повітря у л. (н.у.), потрібного для повного згоряння сірки масою 480 г.
Ответить
Математика
Задача:два поезда должны пройти с одинаковой скоростью - один 800 км,а второй 320 км,причем порвый должен быть в пути на 12 ч больше второго.скольк...
Ответить