в магазин привезли овщи. Когда продали 2/7 всех овощей , то их осталось на 150 кг больше, чем продали . Сколько килограм овощей привезли в магазин
Математика
в магазин привезли овщи. Когда продали 2/7 всех овощей , то их осталось на 150 кг больше, чем продали . Сколько килограм овощей привезли в магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сколько овощей осталось? 7/7-2/7=5/7(части) 2. Сколько килограмм овощей привезли в магазин (по известной части находим целое число) 150:5*7=210 (кг) Ответ: 210 килограммов овощей привезли в магазин.
Гость:
1) 1-2/7=5/7(о)-осталось 2)150:5*7=210 Ответ:210кг
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