в магазин привезли овщи. Когда продали 2/7 всех овощей , то их осталось на 150 кг больше, чем продали . Сколько килограм овощей привезли в магазин

Математика

в магазин привезли овщи. Когда продали 2/7 всех овощей , то их осталось на 150 кг больше, чем продали . Сколько килограм овощей привезли в магазин

Автор: Гость