сумма 2 чисел =348.второе число на 6 больше,чем 80 процентов первого числа.найдите 1 число. СОСТАВТЕ С ПОМОЩЬЮ АЛГЕБРОИЧЕСКОГО УРОВНЕНИЯ!!!

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Пусть первое число х, тогда второе число (348-х). 80% первого числа: 0,8х. Зная, что второе число больше 80% первого на 6, составим уравнение: 348-х - 0,8х = 6; -1,8х=-342; х=190. Значит, первое чило равно 190, а второе = 158.