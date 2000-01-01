Первая труба пропускает на 5 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 400 литров она заполняет на 2 часа 20 минут быстрее, чем первая труба запо...
Алгебра
Первая труба пропускает на 5 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 400 литров она заполняет на 2 часа 20 минут быстрее, чем первая труба заполняет резервуар объёмом 900 литров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=V2-5 V1-скорость первой трубы, V2-скорость второй, t-время за которое первая труба заполняет резервур 900л 400=V2(t-140) 900=V1*t=(V2-5)t => t=900/(V2-5) [latex]400=V2(\frac{900}{V2-5}-140)[/latex] 400V2-2000=1600V2-140[latex]V_2^2[/latex] [latex]35V_2^2-300V_2-500=0[/latex] V2=(300+400)/70=10л/мин
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