В овощной магазин привезли 3 т овощей лук морковь и капусту капусты было 1370 кг моркови в 2 раза менши чем капусты сколько килограмов лука привезли в магазин? решиние плиз плиз быстро быстро

Математика

В овощной магазин привезли 3 т овощей лук морковь и капусту капусты было 1370 кг моркови в 2 раза менши чем капусты сколько килограмов лука привезли в магазин? решиние плиз плиз быстро быстро

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