В овощной магазин привезли 3 т овощей лук морковь и капусту капусты было 1370 кг моркови в 2 раза менши чем капусты сколько килограмов лука привезли в магазин? решиние плиз плиз быстро быстро

Математика
В овощной магазин привезли 3 т овощей лук морковь и капусту капусты было 1370 кг моркови в 2 раза менши чем капусты сколько килограмов лука привезли в магазин? решиние плиз плиз быстро быстро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1370 / 2 = 685 кг - моркови 1370 +685 = 2055 кг - моркови и капусты 3000 - 2055= 945 кг - лука.
Гость:
3т =3000кг 1)1370 : 2=685(кг) - моркови 2)1370 +685= 20055(кг) - морк. и капусты 3)3000 - 2055=945(кг) - лука  Ответ:945кг лука привезли в магазин
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