Упростить (xx-2x 1)(xx 2x 1)
Алгебра
Упростить (xx-2x 1)(xx 2x 1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x...................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
сумма 2 чисел =348.второе число на 6 больше,чем 80 процентов первого числа.найдите 1 число. СОСТАВТЕ С ПОМОЩЬЮ АЛГЕБРОИЧЕСКОГО УРОВНЕНИЯ!!!
Математика
Экономика
Модем передает данные со скоростью 7680 бит/с. Передача текстового файла заняла 1,5 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, есл...
Математика
в магазин привезли овщи. Когда продали 2/7 всех овощей , то их осталось на 150 кг больше, чем продали . Сколько килограм овощей привезли в магазин