Найдите значение параметра а, при котором уравнение [latex](x-a)log_2(3x-7)=0[/latex] имеет только один корень.

Математика

Найдите значение параметра а, при котором уравнение [latex](x-a)log_2(3x-7)=0[/latex] имеет только один корень.

Автор: Гость