Найдите значение параметра а, при котором уравнение [latex](x-a)log_2(3x-7)=0[/latex] имеет только один корень.
Математика
Найдите значение параметра а, при котором уравнение [latex](x-a)log_2(3x-7)=0[/latex] имеет только один корень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим два случая: 1) x-a=0 x=a 2) log2(3x-7)=0 3x-7=2^0 3x-7=1 3x=8 x=8/3 И, учитывая ОДЗ: 3x-7>0, 3x>7, x>7/3. Ответ:а=8/3 или а=2 2/3.
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