Один русский князь для своей жены и дочери купил 4 рукавицы из ченого бархата и 6 рукавиц из красного бархата по одинаковой цене.За красные рукавицы он заплатил на 10 рублей больше. Сколько стоит вся покупка?.

Математика

Один русский князь для своей жены и дочери купил 4 рукавицы из ченого бархата и 6 рукавиц из красного бархата по одинаковой цене.За красные рукавицы он заплатил на 10 рублей больше. Сколько стоит вся покупка?.

Автор: Гость