Один русский князь для своей жены и дочери купил 4 рукавицы из ченого бархата и 6 рукавиц из красного бархата по одинаковой цене.За красные рукавицы он заплатил на 10 рублей больше. Сколько стоит вся покупка?.
Математика
Один русский князь для своей жены и дочери купил 4 рукавицы из ченого бархата и 6 рукавиц из красного бархата по одинаковой цене.За красные рукавицы он заплатил на 10 рублей больше. Сколько стоит вся покупка?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).6-4=2(рукавицы) 2руковицы=10рублей 2).10:2=5(рублей) стоит 1 рукавица 3).6+4=10(рукавиц)было всего 4).10x5=50(рублей)стоит вся покупка Ответ:50рублей стоит вся покупка
Гость:
6-4=2 рукавицы 10:2=5 рублей рукавица 5*4=20 рублей черные 5*6=30 рублей красные 30+20=50 рублей вся покупка Ответ: 50 рублей.
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