Выпишите из географического атласа в тетрадь название 5 европейских государств в алфавитном порядке.Укажите столицу каждого государства. Затем перепишите список этих государств так, чтобы их столицы были расположены в алфавитно...

Экономика

Выпишите из географического атласа в тетрадь название 5 европейских государств в алфавитном порядке.Укажите столицу каждого государства. Затем перепишите список этих государств так, чтобы их столицы были расположены в алфавитном порядке.

Автор: Гость