Выпишите из географического атласа в тетрадь название 5 европейских государств в алфавитном порядке.Укажите столицу каждого государства. Затем перепишите список этих государств так, чтобы их столицы были расположены в алфавитно...
Экономика
Выпишите из географического атласа в тетрадь название 5 европейских государств в алфавитном порядке.Укажите столицу каждого государства. Затем перепишите список этих государств так, чтобы их столицы были расположены в алфавитном порядке.
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1) Германия Берлин Греция Афины Испания Мадрид Польша Варшава Франция Париж 2) Греция Афины Германия Берлин Польша Варшава Испания Мадрид Франция Париж
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