Фонетический разбор слова лямка
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Фонетический разбор слова лямка
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1) Орфографическая запись слова: Лямка 2) Ударение в слове: л`ямка 3) Деление слова на слоги (перенос слова): лям-ка 4) Фонетическая транскрипция слова Лямка : [л'`амка] 5) Характеристика всех звуков: л [л'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный я [`а] - гласный, ударный м [м] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный к [к] - согласный, твердый, глухой, парный а [а] - гласный, безударный 5 букв, 5 звуков
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