кто рассказывает историю жилина и костылина

Литература
кто рассказывает историю жилина и костылина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассказывает Жилин от  третьего лица, делая себя одним из героев рассказа.  иначе мы бы не  узнали  как началась история, о чем думает Жилин...
Гость:
рассказывает Жилин от  третьего лица, делая себя одним из героев рассказа.
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