Длина окружности равна 62,8 см. Найдите площадь круга, радиус которого в 2 раза меньше радиуса данной окружности.
Математика
Длина окружности равна 62,8 см. Найдите площадь круга, радиус которого в 2 раза меньше радиуса данной окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R1=62,8/2pi=62,8/6,28=10 R2=R1/2=5 S=pi*R2^2=25pi
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