в сосуд со льдом, масса которого 8,36 кг и температурой 0 влили воду массой 3,1 кг, взятой при температуре 90.Найти температуру смеси.

Физика
в сосуд со льдом, масса которого 8,36 кг и температурой 0 влили воду массой 3,1 кг, взятой при температуре 90.Найти температуру смеси.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сосуд со льдом :Т1=0    m1=8,36 кг холодная вода    Т1=0   m1=8,36 кг горячая вода    Т3=90   m2=3,1 кг температура смеси  Т2 ƛ , с -удельная теплота плавления льда и теплоемкость воды из таблицы количество тепла на плавление льда   Q1=ƛm1  количество тепла на нагрев холодной воды Q2=cm1(T2-T1) в это время горячая вода охлаждается   -Q3=cm2(T2-T3) составляем уравнение баланса Q1+Q2-Q3=0 ƛm1+cm1(T2-T1)-cm2(T2-T3)=0 после преобразований Т2=( ƛm1-cm2T3) / с(m1-m2)===подставляем данные считаем на калькуляторе
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