в сосуд со льдом, масса которого 8,36 кг и температурой 0 влили воду массой 3,1 кг, взятой при температуре 90.Найти температуру смеси.

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сосуд со льдом :Т1=0 m1=8,36 кг холодная вода Т1=0 m1=8,36 кг горячая вода Т3=90 m2=3,1 кг температура смеси Т2 ƛ , с -удельная теплота плавления льда и теплоемкость воды из таблицы количество тепла на плавление льда Q1=ƛm1 количество тепла на нагрев холодной воды Q2=cm1(T2-T1) в это время горячая вода охлаждается -Q3=cm2(T2-T3) составляем уравнение баланса Q1+Q2-Q3=0 ƛm1+cm1(T2-T1)-cm2(T2-T3)=0 после преобразований Т2=( ƛm1-cm2T3) / с(m1-m2)===подставляем данные считаем на калькуляторе