Наблюдатель,находящиеся на расстоянии 2 км 150 м от источника звука, слышит звук. пришедший по воздуху, на 4.8 с позднее,чем звук от того же источника,пришедший по воде. Определите скорость звука в вооде. Скорость звкука в возд...

Гость: Гость:

1.все расстояние переводим в метры 2150м 2.определим время,за которое звук доходит до наблюдателя по воздуху для этого расстояние разделим на скорость звука в воздухе 2150/346=6,2 3.зная,что звук в воде приходит на 4,8с быстрее,чем в воздухе(т.е.это время будет равным 6,2-4,8=1,4с),проходя то же расстояние,определим скорость звука в воде для этого расстояние разделим на время 2150/1,4=1535,7м/с